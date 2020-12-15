Происшествия

Две человека погибли и один пострадал на пожарах в Псковской области

Две человека погибли и один пострадал на пожарах в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

16 декабря в 17.44 в деревне Ушани Великолукского района произошел пожар в жилом доме. В комнате огнем повреждены стены и потолок. Хозяин 1955 года рождения доставлен в Великолукскую межрайонную больницу с диагнозом «отравление угарным газом». Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяина дома.

В 18.57 в поселке Струги Красные на улице Крестьянской в двухкомнатной квартире огнем поврежден холодильник, закопчены помещения. Хозяин 1959 года рождения обнаружен погибшим. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем погибшего.

Кроме того, 17 декабря в 1.36 в деревне Ульково Себежского района сгорели жилой дом и надворная постройка. Хозяин 1975 года рождения обнаружен погибшим. Предварительно, причина пожара - короткое замыкание проводки в доме.