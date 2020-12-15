Происшествия

Великолукские пенсионеры лишились золота и денег во время «проверки газового оборудования»

Кражу крупной суммы денег и ценностей из квартиры пенсионеров совершили неизвестные в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники проникли в жилище под предлогом проверки газового оборудования. Они использовали популярную преступную схему. Возвращаясь из магазина, потерпевший заметил, что за ним идут две женщины. Они представились сотрудниками газоснабжающей организации и попросили впустить их сначала в подъезд, а затем в квартиру. Доверчивые пенсионеры не отказали.

Пока одна из женщин имитировала проверку счетчика и отвлекала хозяев, вторая проникла в комнату и похитила из шкафа 125 000 рублей и два золотых кольца. Потерпевшие обнаружили пропажу и обратились в полицию слишком поздно.

В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление нечистых на руку лиц.

Полиция призывает жителей области к бдительности. Преступники могут действовать на территории любого города и района. «Не пускайте в свое жилище незнакомых лиц. Уточняйте всю информацию в организации, направившей специалистов», - подчеркнули в ведомстве.