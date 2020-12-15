Происшествия

Шестеро иностранцев незаконно пересекли границу в Псковской области

6 иностранных граждан незаконно въехали на территорию РФ на российско-белорусском участке границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Псковской области.

В районе поселка Усвяты пограничники остановили для проверки легковой автомобиль, в котором находился гражданин одной из стран Центральной Азии. Как выяснилось, он незаконно въехал в РФ из Белоруссии. Между тем въезд в страну ему запрещен до 2022 года.

В Невельском районе в ходе совместного с сотрудниками ОВМ МО МВД «Невельский» рейда задержаны 5 граждан сопредельного государства. Они тоже в нарушение установленных правил незаконно пересекли государственную границу РФ. Среди задержанных выявлен иностранец, въезд которому в Россию не разрешен.

Нарушители задержаны на 48 часов для выяснения всех обстоятельств и принятия процессуального решения.