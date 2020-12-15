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Суд оставил без изменения приговор бывшему главе Гдовского района

17.12.2020 13:20|ПсковКомментариев: 0

17 декабря Псковский областной суд оставил без изменения приговор Гдовского районного суда в отношении экс-главы муниципалитета Михаила Разумнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд первой инстанции признал бывшего главу Гдовского района Михаила Разумнова виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По совокупности совершенных преступлений районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в органах местного самоуправления сроком на 3 года. С учетом положений части 3 статьи 73 УК РФ наказание назначено условно с установлением испытательного срока в 3 года.

Теги: #Гдовский район #Псковский областной суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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