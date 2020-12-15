Происшествия

В Гдове пропал 37-летний местный житель

В Псковской области разыскивают 37-летнего Андрея Захарова, который 21 сентября текущего года ушел из дома в Гдове и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы черные. Был одет предположительно в черную ветровку и темно-синие джинсы. С собой была черная сумка.

Поисковики просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 3 (800) 700-54-52 или 112.