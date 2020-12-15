Происшествия

Пскович поджег мебель в своей квартире после ссоры с женой

В Пскове сотрудники ППС задержали подозреваемого в умышленном поджоге квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ходе следствия выяснилось, что около 20.00 15 декабря в квартире на улице Металлистов, 5 произошел пожар. Из горящей многоэтажки пожарные эвакуировали 30 человек, в самой квартире хозяев обнаружено не было. Причиной возгорания стал тлеющий диван.

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Сотрудники полиции установили подозреваемого в поджоге. Его задержали сотрудники ППС по ориентировке на улице Олега Зобова в Пскове. Мужчина находился в гостях у приятеля, а когда напитки в квартире закончились, решил сходить за добавкой в ближайший магазин, в это время его и задержали стражи порядка.

Пироманом оказался пскович 1995 года рождения, ранее уже привлекавшийся к ответственности по части 2 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Молодому человеку принадлежит одна из имущественных долей в квартире на улице Металлистов.

«В содеянном он признался и пояснил стражам порядка, что мебель решил поджечь после ссоры с женой. Ущерб нанесенный остальным собственникам жилья пока уточняется», - добавили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются.