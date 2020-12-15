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Полгода исправительных работ за неуплату алиментов назначили жителю Псковской области

17.12.2020 21:37|ПсковКомментариев: 0

Полгода исправительных работ и удержание 5% заработной платы назначили жителю Стругокрасненского района за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила районная прокуратура.

Житель Стругокрасненского района не производил уплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери на протяжении полугода. Задолженность составила около 70 тысяч рублей.

Суд признал вину гражданина за неуплату средств без уважительных причин на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #Стругокрасненский район #алименты #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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