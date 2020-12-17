Происшествия

Жилой дом горел в Пушкиногорском районе

Два пожара произошло в Псковской области за сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, 17 декабря в 16.09 в деревне Приезжево Пушкиногорского района горел жилой дом.

Выгорела комната по всей площади. Пострадала кровля на площади 20 кв. метров. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в доме.

В 20.43 в Новосокольниках загорелся жилой дом на улице Московской. На кухне огнем повреждено потолочное перекрытие, стена и кровля. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.