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Жилой дом горел в Пушкиногорском районе

18.12.2020 09:15|ПсковКомментариев: 0

Два пожара произошло в Псковской области за сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, 17 декабря в 16.09 в деревне Приезжево Пушкиногорского района горел жилой дом.

Выгорела комната по всей площади. Пострадала кровля на площади 20 кв. метров. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в доме.

В 20.43 в Новосокольниках загорелся жилой дом на улице Московской. На кухне огнем повреждено потолочное перекрытие, стена и кровля. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Теги: #Новосокольнический район #пожар #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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