Происшествия

Пенсионерка скончалась после падения из окна в Дедовичах

73-летняя женщина выпала из окна третьего этажа в поселке Дедовичи. Происшествие произошло вечером 16 декабря в 19.40 в микрорайоне Энергетиков, сообщает газета «Коммуна» со ссылкой на МО МВД России «Дедовичский».

По звонку в дежурную часть на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые связались с дежурным врачом больницы. После осмотра врача женщина была доставлена в приемное отделение районной больницы, куда впоследствии приехала бригада скорой помощи из города Дно.

В 21.00 в хирургическом отделении больницы, в палате интенсивной терапии, пострадавшей была оказана реанимационная помощь. В 22.10 была констатирована смерть.