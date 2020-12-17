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Литературу с признаками экстремизма изъяли псковские пограничники

18.12.2020 10:39|ПсковКомментариев: 0

Содержащую признаки экстремистских материалов литературу изъяли псковские пограничники совместно с сотрудниками ФСБ на российско-эстонском участке границы в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» (Печорский район). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На выездное направление прибыл автомобиль марки «Додж» под управлением гражданина России. В багажном отделении автомобиля - в личных вещах среди другой литературы - обнаружили три книги, имеющие признаки экстремистских материалов.

Указанные книги изъяли для проведения экспертизы, по результатам которой примут процессуальное решение.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #печорский район #экстремизм #шумилкино
Источник: Псковская Лента Новостей
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