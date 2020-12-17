Происшествия

Телефон пропал во время застолья в Локне

Подозреваемый в совершении кражи сотового телефона задержан в поселке Локня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как рассказала полиции местная жительница 1962 года рождения, в ходе распития алкогольных напитков из квартиры дома №48 по улице Кушнаренко был украден мобильный телефон марки «Huawei Y6».

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, подозреваемый в хищении чужого имущества. Им оказался 28-летний не работающий, ранее судимый местный житель. Оформлена явка с повинной. Похищенное изъято.

В настоящее время назначена товароведческая экспертиза для установления суммы ущерба.