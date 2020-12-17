Происшествия

Псковским пограничникам попался мужчина, попытавшийся ввезти 600 кг корма для кошек и собак

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного ввоза на территорию России товаров и грузов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Два случая произошли в районе населенного пункта Дубокрай Невельского района. Пограничники задержали два малотоннажных автомобиля «Мерседес» под управлением граждан сопредельного государства 1972 и 1975 годов рождения. В грузовом отсеке одного транспортного средства находилось порядка 4 тонн пшеницы, а в другом – более 1,5 тонн лома черных металлов.

Чуть позже, уже в районе населенного пункта Байдаково, сотрудники управления остановили для проверки документов автомобиль марки «Ивеко», в котором 31-летний мужчина пытался ввезти в нашу страну более 600 килограммов корма для кошек и собак.

Во всех случаях необходимые товарно-сопроводительные документы на перевозимые грузы у водителей отсутствовали, а сами они нарушили режим государственной границы, за что их привлекли к административной ответственности в виде штрафов, отметили в пресс-службе.

Задержанные грузы передали сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения дальнейших процессуальных мероприятий, по результатам которых примут правовое решение.