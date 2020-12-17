Происшествия

В Псковской области пресечена попытка доставки запрещенных предметов в колонию

Сотрудниками исправительного учреждения была пресечена попытка доставки на территорию исправительной колонии пяти мобильных телефонов, которые были спрятаны в два свертка и предназначались для осужденных, отбывающих наказание в ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Согласно статье 19.12 КоАП передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.