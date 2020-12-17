Происшествия

Зараженный коронавирусом мужчина оплевал полицейских

Зараженный коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчина в Москве вызвал полицейских и оплевал их.

Инцидент произошел 15 декабря. В дежурную часть сообщили о посторонних людях в квартире соседей в одном из домов на Краснохолмской набережной. Полицейские прибыли на вызов, но дверь им не открыли. Там же к стражам порядка обратилась пара, которая, как оказалось, и вызвала полицию, пишет агентство городских новостей «Москва».

Затем мужчина начал ругаться матом в адрес представителей закона, а также угрожать им физической расправой. Кроме того, москвич стал плевать в полицейских.

В итоге мужчину доставили в отдел полиции, где он заявил, что у него подтвержден коронавирус. Соответствующие справки нарушитель порядка предоставил. Его отправили домой для соблюдения режима самоизоляции.

По данному факту в органах внутренних дел проводится проверка.