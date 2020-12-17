Происшествия

На четыре года может отправиться за решетку стружанин за «пьяный» грабеж

Прокуратура Стругокрасненского района признала законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела по факту грабежа, совершенного жителем поселка Струги Красные.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что 20 ноября гражданин Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения в центре поселка Струги Красные в присутствии посторонних лиц совершил открытое хищение мобильного телефона, пачки сигарет и 400 рублей, принадлежащих гражданину К..

Противоправными действиями потерпевшему причинен материальный ущерб около 11800 рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Санкция ч. 1 ст. 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.