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В Пскове будут судить грабителя с питбулем

19.12.2020 11:59|ПсковКомментариев: 0

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в совершении грабежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, установлено, что потерпевший находился на улице Металлистов в ночное время, когда к нему подошел незнакомый мужчина с собакой породы «питбуль» и потребовал передать ему смартфон, находившийся в руках у потерпевшего стоимостью 49 тысяч рублей.

Испугавшись собаки, потерпевший не стал сопротивляться и передал телефон. Впоследствии мужчина снял у потерпевшего с руки смарт-часы стоимостью 4800 рублей. 

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Теги: #грабеж #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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