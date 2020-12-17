Происшествия

В Пскове будут судить грабителя с питбулем

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в совершении грабежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, установлено, что потерпевший находился на улице Металлистов в ночное время, когда к нему подошел незнакомый мужчина с собакой породы «питбуль» и потребовал передать ему смартфон, находившийся в руках у потерпевшего стоимостью 49 тысяч рублей.

Испугавшись собаки, потерпевший не стал сопротивляться и передал телефон. Впоследствии мужчина снял у потерпевшего с руки смарт-часы стоимостью 4800 рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.