Происшествия

Мужчина погиб в свой день рождения из-за неудачной шутки

В английском графстве Восточный Йоркшир из-за неудачной шутки друзей погиб 30-летний Саймон Холдер, который праздновал свой день рождения, пишет «Лента» со ссылкой на Daily Star.

По данным газеты, англичанин решил отпраздновать свое 30-летие, покатавшись на катере вместе со знакомыми. В какой-то момент они решили разыграть именинника и неожиданно столкнули его в воду. Он смог выплыть наверх, но когда стал забираться обратно на катер, зацепился за гребной винт.

Мужчину вытащили из воды только после того, как остановили движение винта. Его оперативно госпитализировали с многочисленными рваными ранами на ноге. В больнице медики провели все необходимые действия, но спасти англичанина так и не удалось. Он скончался от потери большого количества крови.

Правоохранительные органы завершили расследование, выяснив все обстоятельства произошедшего. В итоге в ведомстве заключили, что молодой человек погиб из-за несчастного случая.