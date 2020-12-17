Происшествия

Островичку в голубых лосинах продолжает искать полиция

В Псковской области продолжается розыск без вести пропавшей жительницы Островского района Елены Викторовой 1976 года рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 11 августа женщина ушла в неизвестном направлении из деревни Бахарево и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.

Приметы: рост до 150 см; худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, короткие, глаза карие, на лбу есть шрам. Была одета в белую футболку, голубые лосины, на ногах розовые резиновые шлепанцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Елены Викторовой, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8(81152)36-112, 02, 112, или в ближайший отдел полиции.