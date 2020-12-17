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Дачную кражу раскрыли полицейские в Островском районе

20.12.2020 12:34|ПсковКомментариев: 0

Полиция раскрыла кражу в садоводческом товариществе Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В период с 13 по 17 декабря из дачного дома была совершена кража электрических проводов и другого имущества. Причиненный ущерб превысил 6 тысяч рублей. Об этом в полицию заявила 47-летняя жительница города Пскова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался безработный, ранее судимый житель деревни Малая Губа Островского района, мужчина 1959 года рождения. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. При обыске похищенное имущество изъято. Ведется следствие.

Теги: #кража #умвд россии по псковской области #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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