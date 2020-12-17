Происшествия

Короткое замыкание в вытяжке привело к пожару в Великолукском районе

Короткое замыкание в кухонной вытяжке стало причиной пожара в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 19 декабря в 18.57 в деревне Фотьево.

В жилом доме огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 квадратных метра.

19 декабря в 9.31 в деревне Воронцово Островского района горел жилой дом. Повреждено потолочное перекрытие на площади 2 квадратных метра, комната закопчена. Предположительная причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

По той же причине в 11.23 произошел пожар в деревне Задежа Великолукского района. В бане огнем повреждена стена.

В ночь на 21 декабря в 5.14 на улице Чернова в хозяйственной постройке произошел пожар. Огнем повреждены стены. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

18 декабря в 11.57 на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове горел легковой автомобиль «Рено Кангу» 2010 года выпуска. Огнем поврежден моторный отсек. Причина случившегося - короткое замыкание проводки.

В тот же день в 18.04 в Печорах на улице Вокзальной произошел пожар в двухэтажном административном здании (здание ООО «Печорыагропромсервис»). Выгорели дверной проем и дверь. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.