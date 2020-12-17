Происшествия

Великолучанин лишился 375 тысяч рублей после общения с мнимым работником банка

375 тысяч рублей лишился великолучанин в результате дистанционной кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 19 декабря в полицию Великих Лук обратился 49-летний местный житель. Он сообщил о том, что ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного лица. Звонивший представился работником банка и пояснил, что злоумышленники пытаются оформить кредит, а также предложил «предотвратить операцию». В результате со счета жителя Псковской области украли 375 тысяч рублей. По данному факту следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

А 32-летний житель южной столицы региона лишился со своего банковского счета почти 68 тысяч рублей. Молодой человек попытался приобрести на известном сайте игровую приставку, но в результате общения с неизвестным лишился денежных средств.

На уловки дистанционного мошенника попалась и жительница поселка Плюсса. 28-летней потерпевшей в социальных сетях пришло сообщение о новогоднем розыгрыше призов. Но вместо подарка со счета девушки было списано около 10 тысяч рублей. Жительница Псковской области обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств.