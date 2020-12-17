Происшествия

Трое мужчин избили семью на детской площадке в Санкт-Петербурге

Троих мужчин доставили в отдел полиции в Санкт-Петербурге после конфликта на детской площадке, где, по словам одной из пострадавших, избили ее семью, защищавшую несовершеннолетних девочек.

Женщина в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что ее семью избили на детской площадке на Новоизмайловском проспекте, пишет РИА Новости. Она разместила на своей странице видео произошедшего и фото после посещения медицинского учреждения, где зафиксированы травмы, которые получили она и ее родители. По словам женщины, мужчины приставали на площадке к несовершеннолетним девочкам, а затем избили ее семью.

В пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пояснили, сообщение о конфликте на детской площадке во дворе дома №14 по Новоизмайловскому проспекту поступило вечером 19 декабря. На место были направлены наряды полиции.

«В отдел полиции для разбирательства были доставлены трое мужчин - участников инцидента. Вторая сторона конфликта, две женщины и мужчина, поехали в медучреждение для фиксации полученных травм. В связи с тем, что доставленным гражданам также потребовалось зафиксировать травмы, полученные в ходе конфликта, полицейские вызвали им скорую помощь. Позже из медучреждения в полицию поступили телефонограммы о полученных травмах каждого из участников инцидента», - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции по этому факту начали проверку, устанавливаются обстоятельства и причины конфликта.