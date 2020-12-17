Происшествия

Безработная псковичка решила обновить гардероб за счет спортивного магазина на Юбилейной

18 декабря в полицию Пскова обратился с заявлением о краже директор спортивного магазина. Мужчина пояснил, что из помещения торгового зала в магазине на улице Юбилейной совершено хищение женской куртки. Ущерб составил почти 3 тысячи рублей, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову установили, что к совершеню хищения причастна безработная 20-летняя псковичка. В содеянном она призналась. Также установлено, что ранее девушка уже была судима за кражу. При проведении обыска по месту жительства у подозреваемой была изъята похищенная вещь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.