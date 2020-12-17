Происшествия

Вынесен приговор псковичу, который зарезал знакомого и попытался сжечь труп

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Псковского района, обвиняемого в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Установлено, что в середине февраля в ночное время виновный пригласил своего знакомого в гости в квартиру своей сожительницы, расположенную в деревне Череха, для распития спиртных напитков. Из-за возникшей личной неприязни злоумышленник колюще-режущими предметами нанес не менее 8 ударов потерпевшему в область его шеи. Затем виновный обмотал труп полиэтиленовой пленкой, завернул его в ковер и вынес на балкон квартиры, через несколько дней он спрятал труп в заброшенном строении, а потом попытался его сжечь.

По результатам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств и наличия обстоятельства, отягчающего наказание (рецидива преступлений), назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.