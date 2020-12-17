Происшествия

Пскович заключен под стражу по обвинению в убийстве в Белоруссии

В Подмосковье заключен под стражу пскович по обвинению в убийстве и покушении на убийство иностранных граждан, совершенных в прошлые годы на территории сопредельного государства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, расследуется уголовное дело в отношении зарегистрированного в Невеле 53-летнего мужчины.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц) УК РФ.

По версии следствия, вечером 4 апреля 2010 года обвиняемый в ходе ссоры в городе Полоцке (Витебская область, Белоруссия) нанес двум местным жителям множество ножевых ранений. В ходе инцидента одному из пострадавших удалось убежать, а его знакомый скончался на месте преступления.

По данному факту компетентные органы Республики Беларусь возбудили уголовное дело, которое спустя 10 лет передано в Россию для осуществления уголовного преследования скрывшегося от органов предварительного следствия преступника, рассказали в ведомстве.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УУР УМВД России по Псковской области предполагаемый злоумышленник задержан в Подмосковье и заключен под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.