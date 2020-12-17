Происшествия

Любитель сыра задержан в Великих Луках

20 декабря сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» задержали гражданина, который совершил хищение из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службу управления Росгвардии по Псковской области, молодой человек, находясь в магазине на проспекте Ленина, совершил хищение продуктов питания.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 23-летнего местного жителя. При установлении его личности выяснилось, что 19 декабря из этого же магазина он совершил хищение 14 упаковок сыра на сумму 2400 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.