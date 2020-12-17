Происшествия

В Середке ударили ножом не экономившего электричество мужчину

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Псковского района, который в ходе ссоры ножом причинил телесные повреждения своему знакомому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что 26 июля 2020 года в дневное время у виновного, находившегося у себя в квартире многоквартирного дома в селе Середка Псковского района произошла ссора со своим знакомым, которого он пустил пожить к себе на квартиру ввиду того, что последний не экономил электричество.

В ходе ссоры злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им один удар в область живота потерпевшему, причинив последнему телесное повреждение в виде колото-резаной раны передней брюшной стенки, не проникающей в брюшную полость квалифицированное как легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок менее трех недель.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 115 ч. 2 п. «в» УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.