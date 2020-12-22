Происшествия

Пскович попался на краже еды из магазина

36-летнего мужчину задержали росгвардейцы в Пскове за кражу продуктов питания в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

24 декабря экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича, который пронес через кассовый узел продукты питания, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.