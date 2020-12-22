Происшествия

В Пскове подростки кидаются снежками и мандаринами в прохожих с крыш многоэтажек

Молодые люди на Рижском проспекте в Пскове забрались на крышу 10-этажки и закидали прохожих снежками. На этот факт обратила внимание одна из жительниц города в соцсети ВКонтакте в группе «Жесть по-псковски».

Участники посчитали указанный случай, скорее, курьезным, чем вызывающим негодование. В то же время многие указали на то, что подобные развлечения, как минимум, небезопасны.

Одна из пользовательниц соцсети в свою очередь рассказала под постом о шалунах, что его знакомую в Пскове закидали мандаринами. «А на Запсковье, на Новосёлов, 50, кидаются мандаринами. Девушка сегодня просила помощи, обкидали мандаринами и руки болели. Судя по количеству людей, их было много. Кому-то заняться совсем нечем, видимо», - написала псковичка.

По ее словам, по поводу этого инцидента они даже решили обратиться в полицию.

Фото: Екатерина Павлова, ВКонтакте