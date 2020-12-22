Росгвардейцы задержали в Пскове укравшую две бутылки водки девушку

В Пскове росгвардейцы задержали девушку, подозреваемую в хищении двух бутылок водки.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, 25 декабря около 17 часов экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 29-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала две бутылки водки.
Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.