Происшествия

Росгвардейцы задержали в Пскове укравшую две бутылки водки девушку

В Пскове росгвардейцы задержали девушку, подозреваемую в хищении двух бутылок водки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, 25 декабря около 17 часов экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 29-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала две бутылки водки.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.