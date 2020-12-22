Происшествия

Три газовых баллона похитил из частного дома житель Усвят

Житель Усвятского района похитил из частного дома три газовых баллона. ПЛН в пресс-службе УМВД России по Псковской области, о краже в полицию Усвят сообщила жительница поселка 1953 года рождения.

По ее словам, неизвестный проник в частный дом на улице 40 лет Октября. Ему удалось взломать навесной замок входной двери и проникнуть в помещение, откуда злоумышленник вынес три газовых баллона.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого совершении кражи - им оказался 37-летний местный житель. Мужчина уже был ранее неоднократно судим, в том числе за кражи. В содеянном он признался, часть похищенного у него изъята.

По данному факту проводится проверка. Расследование продолжается.