Происшествия

В Пскове мужчина попытался похитить несколько бутылок растительного масла

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении нескольких бутылок растительного масла мужчину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ведомства, 25 декабря около 13 часов сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получили сигнал о происшествии из магазина на улице Труда.

В магазине росгвардейцы задержали 41-летнего мужчину и для дальнейшего разбирательства передали его в территориальный отдел полиции.

Ущерб от кражи бутылок с растительном маслом составил 1300 рублей.