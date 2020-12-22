Происшествия

Неуплата алиментов привела опочанку к семи месяцам исправительных работ

Жительницу Опочецкого района приговорили к 60 часам обязательных работ за неуплату алиментов, а затем к семи месяцам исправительных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что на основании решения Опочецкого районного суда подсудимую обязали оплатить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, 2011 и 2012 года рождения.

Однако добровольно алименты она не выплачивала, в связи с чем на основании постановления мирового судьи была привлечена к административной ответственности - к 60 часам обязательных работ.

Но даже после этого должница алименты без уважительных причин не выплачивала, в результате чего за период с 27 ноября 2019 года по 7 сентября 2020 года образовалась задолженность по алиментам в размере более 33 тысяч рублей, а общая сумма задолженности по алиментам превысила 239 тысяч рублей.

Приговором Опочецкого районного суда подсудимой назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.