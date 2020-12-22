Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

26 декабря в 17 часов экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Инженерной поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 17-летнего псковича, который похитил из торгового зала две упаковки сыра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Росгвардии по Псковской области, для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.