Происшествия

«Опель» подожгли в Печорах

Автомобиль горел в Печорах 26 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар начался в 2.31 на улице Юбилейной.

В автомобиле «Опель Фронтера» выгорел салон по всей площади. Причина пожара - поджог.

Также 26 декабря в 4.07 в Гаражном проезде в Пскове сгорел ВАЗ-2107. В автомобиле «Фольксваген Пассат» огнем повреждено лакокрасочное покрытие кузова на площади 0,5 кв. метров, оплавилась фара. Причина пожара - короткое замыкание проводки в моторном отсеке.