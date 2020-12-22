Происшествия

Жилой дом сгорел в Стругокрасненском районе

Несколько пожаров произошло в Псковской области в выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

26 декабря в 18.22 горело бесхозное строение в деревне Осипово Село Локнянского района. Огнем повреждена стена на площади 2 кв. метра. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В тот же день в 19.35 в деревне Красное Иваньково Бежаницкого района в бане горела сажа в дымоходе. Причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 19.53 из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание в городе Дно. В жилом доме на улице Лесной в комнате огнем повреждена стена на площади 6 кв. метров.

27 декабря в 16.05 в деревне Лудони Стругокрасненского района сгорел жилой дом. Пожар начался из-за нарушения правил безопасности при устройстве дымохода.

Кроме того, на улице Мирной, 5 в Пскове в мусоросборочной камере огнем поврежден пластиковый контейнер. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.