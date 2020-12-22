Происшествия

Пропавшего рыбака в зеленой фуфайке разыскивают в Псковском районе

Пропавшего 55-летнего рыбака Бориса Воронина разыскивают в Псковском района, сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина ушел на рыбалку 27 декабря в районе деревни Большая Листовка. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. Носит усы.

Был одет в зеленую фуфайку, спортивные штаны, черную шапку и валенки. С собой была удочка.

Информацию о его местонахождении можно сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.