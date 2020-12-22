Происшествия

Сыр и рыбу украл пскович из магазина на улице Льва Толстого

25-летнего псковича задержали росгвардейцы за кражу продуктов питания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

27 декабря экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого магазина на улице Льва Толстого поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 25-летнего псковича, который украл из торгового зала несколько упаковок сыра и рыбы.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.