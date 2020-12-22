Происшествия

Псковичи продолжают фиктивно прописывать иностранцев в своих домах

Факты незаконной регистрации иностранцев продолжают выявлять в Псковской области. За последнее время такие случаи фиксировались в Великолукском и Себежском районах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 62-летняя жительница деревни Селилово Великолукского района незаконно прописала в своем частном доме гражданина Таджикистана. «И это не единственный случай в этой деревне: 29-летний великолучанин также прописал в своем доме в обход закона гражданина Республики Туркменистан осенью этого года», - пояснили в ведомстве.

А в октябре жительница Себежского района 1965 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданку Белоруссии в своем доме на улице Новой в деревне Чернея.

По данным фактам проводится проверка. Жители региона дали признательные показания, добавили в ведомстве.