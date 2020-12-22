Происшествия

Мужчину задержали за кражу вина и еды в Пскове

48-летнего мужчину задержали росгвардейцы в Пскове за кражу алкоголя и еды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардия по Псковской области.

27 декабря пскович украл из магазина на Рижском проспекте бутылку вина и продукты питания. Персонал торгового объекта нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего прибывшие сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали вора.

Мужчину передали в территориальный отдел полиции, добавили в ведомстве.