Происшествия

Девочка пострадала на пожаре в Великих Луках

Девочка 2008 года рождения пострадала на пожаре в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 28 декабря в 10.19 на Октябрьском проспекте, 10.

В двухкомнатной квартире на пятом этаже выгорела комната, остальные помещения квартиры закопчены.

Пострадал ребенок. Девочка доставлена в реанимационное отделение детской городской больницы с диагнозом «отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей».

Предварительно, причиной пожара стала детская шалость.