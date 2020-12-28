Происшествия

Металлический забор украли в Куньинском районе

Случаи краж с дачных и приусадебных участков участились в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Так, днем 28 декабря с территории частного землевладения в деревне Подколодье (Куньинский район) неизвестные похитили почти 40 метров металлического забора. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к краже: ими оказались два жителя деревни Жижица 1986 и 1998 годов рождения. Они признались в совершении преступления. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и бензопилу с приспособлением для резки металла.

Кроме того, с заявлением о краже в ОМВД России по Гдовскому району обратился пенсионер из Санкт-Петербурга. 61-летний мужчина пояснил, что в минувшие выходные злоумышленники украли от его частного дома в деревне Спицино строительные леса. Похитителем оказался местный житель 1988 года рождения. Украденное изъято.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.