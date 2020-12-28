Происшествия

Кондитерские изделия похитил мужчина из магазина в Пскове

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел кондитерские изделия, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.