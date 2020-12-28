Происшествия

Детская шалость стала причиной пожара в Великих Луках

Детская шалость стала причиной пожара в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

28 декабря в 10.19 поступило сообщение о том, что в одной из квартир в доме по Октябрьскому проспекту произошло возгорание. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №6 на двух автоцистернах и автолестнице. Через 4 минуты огнеборцы прибыли на место и подали на тушение два ствола «Б» от автоцистерны, 15 минут работало звено газодымозащитной службы. Благодаря слаженным действиям пожарных, удалось спасти ребенка и передать экипажу скорой помощи, рассказали в ведомстве.

В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорела комната по всей площади, остальные помещения закопчены. Причиной пожара стала детская шалость с огнем. Родители оставили ребенка без присмотра.

«Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем, являются довольно нередким явлением. Самое трагичное последствие таких пожаров - гибель ребенка», - отметили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве напомнили псковичам, что нужно делать, чтобы избежать пожара по причине детской шалости с огнем:

- обязательно проводите с детьми разъяснительные беседы о пожаробезопасном поведении;

- расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации;

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

- храните спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы в недоступном для детей месте;

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых.

В преддверии новогодних и рождественских праздников, когда повсеместно используется пиротехника, МЧС обращается к родителям: проводите разъяснительные беседы со своими детьми об опасности пиротехники и ее использования без контроля взрослых. Объясните ребенку, что опасно пользоваться петардами, хлопушками, бенгальскими свечами дома – это может привести к пожару и, порою, к трагическим последствиям, призвали псковичей.