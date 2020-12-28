Происшествия

За кражу чугунной ванны псковича наказали обязательными работами

Псковский районный суд наказал мужчину за кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Суд установил, что в ноябре 2020 года подсудимый похитил из сарая в Псковском районе два алюминиевых бидона, пятнадцать алюминиевых дуг для парника и две чугунные печи. А с территории земельного участка подсудимый украл три металлические садовые тележки и чугунную ванну. Общая сумма ущерба составила 7000 рублей.

В суде мужчина признал свою вину полностью и ему назначили наказание в виде 320 часов обязательных работ. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.