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Обжаловано возбуждение уголовного дела в отношении экс-заместителя главврача Псковской областной больницы

Псковский городской суд 20 января рассмотрит жалобу адвоката на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-заместителя главного врача Псковской областной больницы Вадима Солдатова. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Расследованием занимается УФСБ. Жалобу адвоката рассмотрит судья Инна Бондаренко.

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Как рассказала Псковской Ленте Новостей адвокат Вадима Солдатова Алла Мамченко, суд рассмотрит жалобу на постановление следственного органа в порядке 125-й статьи УПК РФ. Защита не согласна с постановлением и считает, что в действиях подзащитного отсутствует состав преступления.

Мера пресечения в отношении Вадима Солдатова судом не назначена.