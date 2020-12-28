Происшествия

Себежская больница заплатит 400 тысяч рублей за смерть пациента

Себежской районной больнице придется выплатить компенсацию морального вреда, причиненного супруге умершего пациента медучреждения. Районный суд назначил сумму компенсации в размере 400 000 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, соответствующее гражданское дело по исковому заявлению к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Псковской области «Себежская районная больница» Себежский районный суд рассмотрел 3 декабря 2020 года.

Женщина просила взыскать с районной больницы моральный вред в размере 5 млн рублей, причиненный ей в результате недостатков оказания скорой медицинской помощи ее супругу 18 июня 2014 года.

В тот день мужчина плохо себя почувствовал, поступил вызов скорой медицинской помощи. Бригада скорой помощи через несколько минут прибыла на место. Фельдшер оказала ему медицинскую помощь. У больного наступило улучшение, фельдшер уехала. Через непродолжительное время поступил повторный вызов, прибывшая на место вызова бригада скорой помощи зафиксировала смерть больного.

Поскольку труп не был исследован, точной причины смерти материалы дела не содержат.

В 2014 и в 2018 году были проведены три экспертизы качества оказания скорой медицинской помощи. Все они установили, что оказанная медицинская помощь была ненадлежащего качества. При этом эксперты отметили, что полноценное обследование и верная трактовка его данных могли устранить угрозу жизни и здоровья, не исключали благоприятного исхода.

В связи с тем, что фельдшер, прибыв по вызову, ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности, а именно недооценила тяжесть состояния мужчины, установила неверный предварительный диагноз, не провела в полном объеме диагностические мероприятия, не выявила оснований и не приняла мер к госпитализации или вызову выездной специализированной бригады скорой помощи, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело было прекращено за истечением сроков давности.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для компенсации морального вреда, установив вину работника ответчика, причинение вреда в виде смерти пациента и наличие причинно-следственной связи.