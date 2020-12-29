Происшествия

Нежилой дом сгорел в Палкинском районе

Пожар произошел в деревне Лоси Палкинского района в 6.20 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сгорели нежилой дом и хозяйственная постройка. Причина пожара - короткое замыкание проводки внутри дома.

Еще один пожар произошел ночью 30 декабря в 1.24 в Острове на улице Ветеранов Войны. В жилом доме на две семьи в комнате огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 квадратных метра. Причиной пожара стала неисправность отопительной печи.