Происшествия

Псковские таможенники изъяли 30 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок

30 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок изъяли псковские таможенники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

У населенного пункта рядом с государственной границей таможенники остановили грузовой автомобиль для контроля. Водитель предъявил товаросопроводительные документы на медицинскую мебель, перемещаемую из Республики Беларусь в адрес московской организации. При таможенном досмотре в коробках и ящиках таможенники вместо мебели обнаружили сигареты, произведенные в Республике Беларусь.

Ориентировочная стоимость ввезенных немаркированных табачных изделий превышает 1,5 миллиона рублей.

Согласно постановлению правительства от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», ввозимая в РФ табачная продукция иностранного производства подлежит обязательной маркировке акцизными марками.

В рамках возбужденного по данному факту дела об административном правонарушении все 60 коробок сигарет изъяты. Проводятся проверочные мероприятия, добавили в ведомстве.