Происшествия

Сотрудники великолукской полиции задержали сбытчика фальшивок

Сотрудники великолукской полиции установили лиц, подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивых купюр в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, работа правоохранителей в этом направлении носила длительный и кропотливый характер.

Отметим, что одним из часто совершаемых преступлений на территории России является сбыт фальшивых денежных купюр. Так, в середине октября на территории Великих Лук было выявлено несколько фактов сбыта фальшивок образца 1997 года выпуска и номиналом 5 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по городу Великие Луки установили лиц, проживающих в Санкт-Петербурге. По возбужденному уголовному делу по части 1 статьи 186 «Изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег» УК РФ полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого в сбыте фальшивых купюр. Во время осмотра у петербуржца изъяты денежные банкноты с признаками подделки, мобильные телефоны с личной перепиской о фактах совершения преступления.

В настоящее время в отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается: ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и по выявлению лиц, причастных к совершению аналогичны преступлений.

ОМВД России по городу Великие Луки просит граждан, располагающих какой-либо информацией о фактах сбыта фальшивых денег, сообщить об этом в дежурную часть по телефону 5-27-94 или в ОЭБиПК ОМВД России по городу Великие Луки по телефону 3-82-39.